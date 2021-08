Napoli Basket, slitta il ritorno di Josh Mayo Lo statunitense è in isolamento fiduciario negli USA a causa di una positività in famiglia

Si lavora già con decisione verso la prima stagione di Serie A in casa Napoli Basket. Sarà ciclo di doppie sedute di allenamento per il roster azzurro, guidato in panchina da coach Stefano Sacripanti e dal preparatore atletico, Giacomo Sorrentino. Gli italiani del gruppo hanno subito raggiunto il PalaBarbuto. Lombardi, Marini, Uglietti e Zerini, in compagnia dei giovani Cannavina, Coralic, Grassi, Matera e Sinagra, hanno dato il via alla pre-season. Attesa per gli americani, Frank Elegar, Markis McDuffie e Jordan Parks. Formalità burocratiche sul visto per Jason Rich. Slitta il ritorno immediato di Josh Mayo: il playmaker è in isolamento fiduciario negli USA dopo il caso di positività al covid riscontrato in famiglia. Nei prossimi giorni il club presieduto da Federico Grassi definirà un media-day per il primo contatto verso la nuova stagione, quella dell'esordio del gruppo partenopeo in massima serie e del ritorno della città di Napoli nell'elite del basket nazionale.