Napoli, ecco Juan Jesus: contratto annuale Il brasiliano ritrova Spalletti e prosegue la carriera in Italia dopo Inter e Roma

Il Napoli completa il pacchetto difensivo con Juan Jesus. Mossa a sorpresa con l'ok di Luciano Spalletti, che ha già allenato il brasiliano nella Capitale. Visite mediche in giornata, contratto di un anno e subito nel gruppo azzurro. Classe '91, svincolato dal primo luglio dopo la fine del contratto che lo legava alla Roma dal 2016, Juan Jesus proseguirà la carriera in Italia (l'avventura in Serie A è iniziata nel 2012 con l'Inter) e raggiunge Mamadou Koulibaly, Kostas Manolas e Amir Rrahmani nel gruppo dei difensori centrali a disposizione di Spalletti per il 2021/2022.

Si conferma l'attesa su un altro calciatore già allenato dal tecnico di Certaldo alla Roma. Emerson Palmieri ha aperto con decisione al Napoli nell'ultima intervista rilasciata alla stampa brasiliana: riprova della volontà di ripartire ritrovando Spalletti e abbracciando Napoli dopo i successi con il Chelsea e la Nazionale. Nel frattempo, slitta con costanza il momento opportuno per l'incontro tra l'entourage di Lorenzo Insigne e la proprietà. Il Napoli potrebbe scendere in campo per l'esordio in campionato senza il rinnovo con il capitano. L'ok potrebbe però arrivare subito dopo, nell'ultima settimana di calciomercato: il prolungamento del contratto resta la soluzione più semplice.