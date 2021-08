Calciomercato Napoli, il punto sulle trattative in entrata e in uscita Le operazioni azzurre entrano nel vivo con l'approssimarsi della fine della finestra estiva

Il rush finale di mercato sta per iniziare e per il Napoli è il momento di accelerare. Nelle ultime ore è ripresa, con forza, la trattativa per Emerson Palmieri. C'è da battere la concorrenza del Lione. I francesi fanno sul serio e il club azzurro è chiamato a pareggiare l’offerta presentata al Chelsea e al cursore di fascia mancina. In fermento non solo le potenziali operazioni in entrata. Manolas vuole tornare in Grecia ed è disposto a ridursi l'ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione a 1,8 pur di trasferirsi tra le file dell'Olympiakos. Tra il dire e il fare c'è una minusvalenza da evitare. Questione di bilancio, che rappresenta, più dello stipendio del calciatore, l'ostacolo da superare attraverso un consistente conguaglio economico da parte degli ellenici. Nel caso in cui si concretizzasse l'addio non marginale sarebbe la necessità di trovare un sostituto. Intanto, è arrivato il placet di Spalletti al perfezionamento del primo acquisto: via libera per la firma di Juan Jesus, già alle dipendenza del tecnico di Certaldo ai tempi della Roma. Il brasiliano ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, preludio al “nero su bianco” su un contratto annuale. Il centrale sudamericano guadagnerà un milione, con un bonus di 200mila euro garantito in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.