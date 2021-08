I giganti USA sono arrivati a Napoli, ecco Elegar e McDuffie Atteso l'arrivo in città di Rich. Parte la caccia al biglietto per assister alle gare della GeVi

Un conto alla rovescia che entra sempre più nel vivo, all'insegna dell'adrenalina crescente e dei volti nuovi. Napoli abbraccia due neo-acquisti. Sbrigato il rigido iter burocratico per decollare dagli States, alla volta di Capodichino: inizia l'avventura con la canotta azzurra di Frank Elegar e Markis McDuffie, che si sono aggregati alla corte di coach Stefano Sacripanti. Dopo essere atterrati, nel pieno rispetto del protocollo anti Covid-19 entrambi si sono sottoposti a tampone e, successivamente all'esito negativo dello stesso, alle visite mediche sotto la supervisione del dottor Giovanni D’Alicandro, responsabile dello staff sanitario della società partenopea. Elegar e McDuffie hanno poi incontrato il loro nuovo allenatore e i compagni di squadra presenti al PalaBarbuto per la seduta d’allenamento pomeridiana. In arrivo anche Jason Rich, che ha ottenuto il visto per poter accedere in Italia dagli Stati Uniti, pure lui a margine di una lunga procedura dovuta alle restrittive norme per il contenimento della pandemia. Nei prossimi giorni raggiungerà il capoluogo campano. Intanto, i tifosi non stanno nella pelle ed è già caccia a uno dei 1400 posti a disposizione per assistere, dal vivo, alle gare di Napoli. Solo il 35 per cento rispetto alla capienza del palasport: troppo pochi per soddisfare l'entusiasmo collettivo sollevato dalla GeVi: “Siamo molto emozionati di ricominciare, ritorniamo in Serie A dopo tredici anni. Le Olimpiadi sono state una spinta per la pallacanestro. C'è tanta voglia. I tifosi desiderano tornare al PalaBarbuto” ha commentato il presidente Federico Grassi.