Europei: l'Italvolley di De Gennaro e Chirichella pronta all'esordio Azzurre in campo venerdì alle 17:15 contro la Bielorussia nella prima partita del girone C.

Dopo il flop Olimpico dovrà essere l’Europeo del riscatto. L’Italvolley femminile sa bene di non poter più sbagliare. Un altro passo falso sarebbe gravissimo nel progetto che porta a Parigi 2024. Tre anni da vivere tutti d’un fiato in cui ci sarà qualche cambiamento, ma la base sembra destinata ad essere questa. L’Italia è pronta ad esordire ad Ostrava, dove andrà in scena il girone C, contro la Bielorussia venerdì 20 agosto alle 17:15. Mazzanti ha portato in Repubblica Ceca, in un Europeo che come spesso accade vedrà più Nazioni coinvolte nell’ospitare i match, anche le due campane Monica De Gennaro e Cristina Chirichella. Il libero è stata una delle migliori anche ai Giochi Olimpici ma le sue prestazioni non sono bastate per superare l’ostacolo dei quarti di finale dove la Serbia ha messo fine al sogno azzurro. Anche agli Europei come alle Olimpiadi la ragazza di Massa di Somma sarà il libero titolare, mentre per la Chirichella bisogna capire quanto spazio avrà. A Tokyo è stato pochissimo e visti i risultati non è si è trattata di una scelta giusta quella di tenere fuori la centrale napoletana. Nella competizione continentale potrebbe esserci più spazio per una delle leader della squadra azzurra che anche nelle sconfitte, nonostante i pochi minuti in campo, ci ha sempre messo la faccia parlando ancora da capitano anche se la fascia adesso è sul braccio di Miriam Sylla.

Dopo l’esordio con la Bielorussia di domani, le azzurre torneranno in campo domenica alle 20:00 contro l’Ungheria, lunedì alle 17:15 con la Slovacchia e mercoledì 25 agosto nella sessione serale andrà in scena la sfida con la Croazia. L’Italia parte nettamente favorita per la conquista del primo posto nel girone, un primo importante tassello per giocarsi qualcosa di importante e riscattare la controprestazione delle Olimpiadi di Tokyo.