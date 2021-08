Napoli, Insigne con la nuova maglia. Emerson Palmieri al Lione Presentate le divise e il capitano, in attesa del rinnovo, la indossa

Aria di attesa con il primo match di campionato che potrebbe volare via senza l'incontro, più volte annunciato e poi slittato, ma che appare stavolta davvero dietro l'angolo. Tutto in discussione, margine che si conferma tra le parti e Lorenzo Insigne figura anche nel video di presentazione delle nuove maglie. Questo aspetto può valere come il segnale verso il rinnovo da discutere nella prossima settimana. L'attesa prosegue verso gli ultimi giorni del precampionato. Nel frattempo, Emerson Palmieri ha raggiunto l'accordo con l'Olympique Lione: visite mediche con il club transalpino dopo aver aperto più volte alla società di Aurelio De Laurentiis con la possibilità di ritrovare Luciano Spalletti come nell'avventura a Roma. Niente Napoli per l'italo-brasiliano, che sarà titolare in Ligue 1 dopo i successi con il Chelsea e la Nazionale. Ieri sera, allenamento allo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli. Lavoro personalizzato in campo per Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, che ha svolto anche parte tattica con la squadra. Esordio in gruppo per Juan Jesus con il debutto ufficiale della squadra in programma domenica alle 20.45 contro il Venezia: prevendita a gonfie vele con la curiosità del pubblico di ritrovare gli spalti.