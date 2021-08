Napoli in ritiro, Spalletti cambierà gli azzurri in tre mosse Si inizia a fare sul serio. Domenica, alle 20,45, gli azzurri sfideranno il Venezia al "Maradona"

Concentrazione massima perché è ora di fare sul serio; è il momento di giocare per portare a casa i punti. Sotto, allora, con quarantotto ore in ritiro. il Napoli non vuole lasciare nulla al caso in vista dell'esordio stagionale in campionato, in programma domenica, alle 20,45, al “Maradona”, contro il Venezia. Vietato steccare nella prima partita, finalmente davanti ai tifosi azzurri, alle prese con una caccia al biglietto mossa dalla capienza limitata, a causa delle misure anti Covid-19, ma anche dal grande e diffuso desiderio di potersi tornare a godere, dal vivo, una partita della squadra del cuore Carico a pallettoni anche mister Luciano Spalletti, che dal mercato ha avuto solo Juan Jesus e che nel ritiro ha perso Demme. Lobotka, al posto del centrocampista tedesco, infortunato, sarà l'unica novità tra gli abituali interpreti del recente passato, ma l'impronta del tecnico di Certaldo, sul nuovo corso, verrà impressa attraverso più di un dettaglio. Il primo è il modulo: dal 4-2-3-1 al 4-3-3, in attesa di novità sul fronte delle operazioni in ingresso (piace il terzino sinistro Mathias Olivera del Getafe). Addio, poi, alla costruzione dal basso appannaggio di un pressing alto forsennato per recuperare palla nella metà campo avversaria e ribaltare immediatamente il fronte d'attacco, garantendo più verticalità alla manovra offensiva con buona pace del possesso palla esasperato e spesso sterile.