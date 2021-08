Napoli Basket, il ritorno di Parks e l'arrivo di Rich Arrivo nella giornata di ieri, in gruppo con ritmi serrati nel ritiro azzurro

Anche Jordan Parks ha raggiunto il PalaBarbuto. Il Napoli Basket riabbraccia uno dei protagonisti della promozione in Serie A e tra i confermati del roster per il massimo campionato nazionale. Parks è stato accolto dal team manager, Alessandro Di Fede. Tampone e ritiro del nuovo materiale sportivo per il lungo USA, che ha sostenuto le visite mediche con la supervisione del dottor Giovanni D'Alicandro.

In giornata Parks svilupperà le due sessioni di allenamento subito con il gruppo, che ha salutato anche Jason Rich. L'ex Avellino, allenato da coach Stefano Sacripanti in Irpinia, ha completato "il complesso iter burocratico ottenendo il visto per poter accedere in Italia dagli Stati Uniti dopo una lunga procedura dovuta alle restrittive norme anti-covid".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket