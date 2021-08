Napoli Basket, si avvicina il primo test Venerdì, alle 18, gli azzurri affronteranno il Baskonia al torneo "City of Cagliari"

Sarà una stagione lunga, piena di emozioni, da vivere finalmente anche il ritorno del pubblico, in forma ridotta, ma comunque pronto a replicare la carica offerta sul finale dei playoff, utili per la promozione in massima serie. Il Napoli Basket abbraccia anche i due playmaker, Josh Mayo e Arnas Velicka, per iniziare davvero la corsa verso la nuova stagione sportiva. Con il gruppo al completo, coach Stefano Sacripanti potrà lavorare anche sugli aspetti tattici, legati ai dettagli fisici, cruciali nella pre-season. Dalle prossime ore sarà occasione per sviluppare gioco e soluzioni in vista dei primi test. La Gevi parteciperà al torneo “City of Cagliari” con il Bayern Monaco, la Dinamo Sassari e il Baskonia, che sarà l'avversario degli azzurri nella semifinale del quadrangolare, in programma venerdì alle 18. Presto per le prime analisi, ma l'obiettivo di squadra prenderà forma con la Supercoppa LBA all'orizzonte. Venerdì 3 settembre, alle 21, Napoli affronterà Treviso.