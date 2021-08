Napoli, pista Amrabat per il centrocampo Il mediano è in uscita dalla Fiorentina. Manolas verso l'Olympiacos

Ultimi giorni di calciomercato e per il Napoli spunta con forza la pista che porta a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino appare pronto a salutare la Fiorentina con gli azzurri in pole per assicurarsi la qualità utile a contrastare l'assenza di Diego Demme e da valore aggiunto per la rosa. Può nascere un'operazione da prestito con diritto di riscatto dopo l'arrivo in viola nel 2020. Reduce dall'ottima stagione al Verona, Amrabat non ha convinto all'interno di un gruppo che non ha ottenuto quanto immaginato dalla proprietà. Nessun dubbio sulle qualità per il centrocampo e il Napoli pensa con decisione all'ingresso del mediano, che non rientra negli equilibri tattici di Vincenzo Italiano alla Fiorentina.

Su Lorenzo Insigne si conferma il dubbio nell'evoluzione del contratto tra il capitano e la società partenopea. Appare escluso l'addio nella sessione di mercato, ma è possibile quello a fine contratto, senza rinnovo. L'uscita a parametro zero con data primo luglio 2022 è nello scenario. Il margine per il prolungamento resta, ma con il passare dei giorni cresce anche il potenziale di un addio a fine accordo. Nel frattempo, c'è Kostas Manolas in uscita già negli ultimi giorni della sessione estiva. C'è la richiesta di Aurelio De Laurentiis a porre un limite sull'acquisto dell'Olympiacos. Il Napoli vuole almeno 15 milioni di euro per cedere il difensore greco al club del Pireo.