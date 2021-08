ISL: alla Scandone grande spettacolo con Pellegrini, Dressel e tanti altri Napoli ospiterà il girone eliminatorio fino al 30 settembre in una competizione con un nuovo format

La regular season dell’International Swimming League sbarca alla Felice Scandone di Napoli, piscina ristrutturata in occasione delle Universiadi del 2019, con tanti campioni pronti a darsi battaglia. Dopo l’edizione itinerante del 2019 e quella di Budapest nel 2020 vissuta nella bolla, si torna a Napoli per la sfida tra i vari club. Si nuota in vasca corta con una formula particolare: delle dieci squadre iscritte ne scenderanno otto in acqua e due resteranno a risposo, ogni confronto sarà diviso in due giorni.

Occhi puntati su Federica Pellegrini che lascerà l’attività agonistica proprio al termine di questa competizione che domaji vivrà la sua prima giornata, e si svolgerà dal giovedì alla domenica fino al 30 settembre. Poi spazio ai play off che andranno in scena nell’arco di tre settimane a novembre, riunendo i migliori otto club per competere per un posto nella finale che si terrà all’inizio del 2022 in una sede che ancora non è stata comunicata. E’ quello l’obiettivo di Federica Pellegrini che spera, dopo aver salutato Napoli, di chiudere la carriera in un contesto di altissimo livello. La squadra della divina si chiama Acqua Centurions ed è composta da Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo, Martina Carraro, Silvia Di Pietro, Simone Sabbioni, Alessia Polieri, Martina Caramignoli, Alessandro Miressi, Fabio Scozzoli, Matteo Ciampi, Matteo Rivolta, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon.

Alla Felice Scandone di Napoli saranno in gara anche altri campionissimi come Caeleb Dressel, sette medaglie d’oro alle Olimpiadi tra Rio de JAneiro e Tokyo 2020, Lilly King, l’altra azzurra Benedetta Pilato, Arno Kamminga (2 medaglia d’argento a Tokyo), Niccolò Martinenghi e Kristof Milak. Dunque alla Felice Scandone sarà grande spettacolo con un format di gara totalmente diverso dal solito.