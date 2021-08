Napoli, due giornate di stop per Osimhen: salta la Juve, ricorso azzurro Ora toccherà a Luciano Spalletti rimodulare l'assetto offensivo

“Colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”, per questi motivi, il giudice sportivo ha inflitto due giornate di squalifica a Victor Osimhen, da rosso diretto nel match con il Venezia e che ha ricevuto anche cinquemila euro di ammenda. Il nigeriano salterà la trasferta di Marassi con il Genoa e il big match della terza giornata con la Juventus. Ricorso azzurro immediato con l'obiettivo dello sconto sulla squalifica, certa per la gara con i rossoblu, da rivalutare verso la supersfida con i bianconeri. Osimhen ha già presentato le scuse alla squadra e alla proprietà per quanto accaduto e la società partenopea ha deciso di non multarlo.

Ora toccherà a Luciano Spalletti rimodulare l'assetto offensivo. In rampa di lancio ci sono Hirving Lozano e Andrea Petagna, ma occhio anche alla novità tattica con un finto centravanti. Attese dal mercato negli ultimi giorni, gran lavoro a Castel Volturno con Faouzi Ghoulam che ha svolto parte dell'allenamento con lavoro personalizzato e parte in gruppo. Diego Demme ha proseguito il ciclo di terapie e di lavoro in palestra e in piscina, seguito anche Piotr Zielinski. Solo terapie, invece, per Adam Ounas a causa di un affaticamento muscolare. Testa al Genoa e a Marassi con la gara che sarà diretta da Di Bello con Giallatini e Preti assistenti, Gariglio quarto ufficiale e il duo Fabbri-Vivenzi al Var.