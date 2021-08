Paralimpiadi, nuoto: Boni pronto all’esordio per rompere il ghiaccio Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro gareggerà alle 2:17.

La cerimonia inaugurale nello Stadio Olimpico di Tokyo è stata un’altra fantastica esperienza vissuta grazie allo sport. Per Vincenzo Boni è stata la seconda dopo la magnifica sfilata del Maracanà di Rio de Janeiro del 2016. Sono passati cinque anni dalla Paralimpiade brasiliana. Tanti per uno sportivo, soprattutto per chi di anni ne ha compiuti 33. Il nuotatore napoletano non ha preso di buon grado lo slittamento di un anno. Avrebbe sicuramente preferito gareggiare nel 2020 ma ha saputo gestire, insieme al suo tecnico Alessio Sigillo e allo staff che ha creato intorno a lui il Caravaggio Sporting Village di Napoli, questa lunghissima fase di preparazione.

Pochissime gare e tanti allenamenti. Pochi riferimenti dagli avversari in giro per il mondo. Gli unici faccia a faccia sono stati quelli con i fenomenali ucraini Palamarchuk e Ostapchenko, con cui ha condiviso il podio agli Europei in Portogallo nella categoria S3, e che gli contenderanno le medaglie anche nel paese del “Sol Levante”.

Boni, che difende anche i colori delle Fiamme Oro, è arrivato in Giappone con la solita mentalità vincente. Quando scende in acqua lo fa per mettere la mano davanti agli avversari, ma avendo gareggiato pochissimo, ha deciso di esordire ai Giochi nei 100 stile libero S4, categoria superiore, solo per rompere il ghiaccio e prendere confidenza con una piscina che nella prima giornata di gare ha regalato tante gioie all’Italia. Due le medaglie d’oro con Carlotta Gilli e Francesco Bocciardo, argento per Alessio Berra e due bronzi con il veterano Bettella e con la Boggioni.

Nella seconda giornata ci sarà l’esordio di Vincenzo Boni che nuoterà i 100 stile libero S4 alle 2:17 della notte italiana. L’obiettivo? Fare un buon allenamento, nulla di più. Alle sue gare manca ancora qualche giorno. I 50 dorso sono in programma domenica 29, giovedì 2 settembre nuoterà nei 50 stile libero prima di chiudere con i 200 nella giornata di venerdì 3 settembre.