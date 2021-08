Napoli, due opzioni per sostituire Osimhen. Petagna può salutare: si tratta Spalletti valuta come sopperire all'assenza del nigeriano, squalificato, contro il Genoa

In attesa del verdetto sul ricorso presentato avverso la squalifica per due giornate inflitta a Victor Osimhen, il Napoli studia come sostituirlo al “Ferraris” dove domenica, con calcio d'inizio alle 18,30, gli azzurri sfideranno il Genoa. Contro i grifoni, reduci dal poker incassato all'esordio, contro l'Inter, Spalletti sembra orientato ad adottare il falso nove. Aperto il ballottaggio tra Lozano e Insigne per il ruolo di centravanti atipico, baricentro basso e tecnica al potere, per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria mettendo in difficoltà i centrali dalle lunghe leve. Chi, invece, è una punta vera è Andera Petagna, che potrebbe presto avere proprio nel “Ferraris” il suo domicilio calcistico, sponda blucherciata. La Sampdoria sta cercando un attaccante dotato fisicamente, da affiancare a Quagliarella. Un tandem potenzialmente devastante, da comporre attraverso un negoziato non semplice ma neppure impossibile. Il Napoli continua ad avere bisogno di battere cassa per far fronte ai mancati introiti derivati dall'amaro flop per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, sedersi al tavolo dei negoziati non è un tabù, anzi è un atto doveroso. Per Petagna si tratterebbe di un ritorno all'ombra della lanterna dopo l'esperienza nella stagione 2013/2014.