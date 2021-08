ISL: Pellegrini da De Luca tra battute, fiori e un regalo speciale La "divina" è stata accolta dal Governatore che si è concesso anche un siparietto con Matteo Giunta.

Un mazzo di fiori e una battuta. E’ così che il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha accolto a Palazzo Santa Lucia Federica Pellegrini e una delegazione della International Swimming League che da questa sera andrà in scena alla Felice Scandone di Napoli. Una competizione particolare, con diverse squadre pronte a sfidarsi in dual match molto spettacolari.

La Pellegrini è vicina all’addio all’attività agonistica che dovrebbe arrivare tra novembre e gennaio a seconda di come andrà questa competizione. Se la sua squadra, denominata Aqua Centurions, dovesse conquistare l’accesso alle finali che si svolgeranno ad inizio 2022, sarà quella l’ultima occasione in cui la vedremo in vasca.

La “divina” del nuoto italiano è arrivata a Palazzo Santa Lucia con il fidanzato allenatore Matteo Giunta che il Governatore ha accolto con una simpatica battuta definendolo “l’uomo a cui indirizziamo tutta la nostra invidia”. Presente anche Domenico Fioravanti, nuovo General Manager, degli Acqua Centurions, che ha presentato al presidente De Luca anche Chase Kalisz, oro nei 400 misti ai recenti Giochi Olimpici di Tokyo. Il Governatore ha salutato la Pellegrini con le medaglie delle Universiadi del 2019 e un regalo realizzato da un artigiano locale con oro e corallo.