Tennis: Giustino saluta gli Us Open Il napoletano eliminato al primo turno del tabellone di qualificazione dall'americano Kovacevic.

Sembrava tutto sotto controllo, poi è arrivata l’inattesa rimonta. Lorenzo Giustino è stato eliminato al primo turno del torneo di qualificazione agli Us Open 2021. Il tennista napoletano, sui campi di Flushing Medows, ha affrontato l’americano Aleksander Kovacevic.

Nel primo set è stato bravissimo a fare il break e a servire bene portandolo a casa per 6-3. Poi l’inerzia della partita è cambiata. Il secondo parziale è stato dominato dall’equilibrio fino al 6-6 che ha rinviato al tie-break l’esito finale. Kovacevic è stato più brillante e ha portato a casa il secondo parziale aprendosi una vera e propria autostrada verso il successo finale.

Giustino non è riuscito più ad opporre resistenza alzando bandiera bianca nel terzo set vinto dal tennista a stelle e strisce per 6-1. Un vero peccato per l’azzurro che in questa stagione non è mai riuscito a conquistare l’accesso al main draw di uno dei quattro Slam dopo l’exploit dello scorso anno quando a Parigi aveva fatto l’impresa arrivando addirittura al secondo turno.