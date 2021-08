Napoli Basket, semifinale con il Baskonia al "City of Cagliari" Sacripanti: "Conta trovare la condizione migliore e il giusto feeling tra di noi"

Primo test prestagionale per il Napoli Basket. Alle 18.30 sarà palla a due tra gli azzurri e il Baskonia. Amichevole di lusso, semifinale del torneo internazionale "City of Cagliari", per i ragazzi di coach Stefano Sacripanti: "Cercheremo di mettere in campo le cose che abbiamo preparato in questi pochi giorni di allenamento. - ha spiegato il tecnico dei partenopei verso l'impegno in terra sarda - Ovviamente non sono tante ma cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. È chiaro che il risultato non sarà la cosa più importante. Quello che serve è iniziare a trovare la condizione migliore ed il giusto feeling tra di noi, per imparare a conoscerci". Al PalaPirastu di Cagliari sarà subito test probante, ma non decisivo per la Gevi contro un team di EuroLeague. Alle 21 sarà Dinamo Sassari - Bayern Monaco per la seconda semifinale del torneo.