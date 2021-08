Paralimpiadi, sitting volley: esordio vincente per le azzurre di capitan Vitale Giappone travolto per 3-0, domenica alle 7:00 c'è la seconda sfida del girone contro il Canada.

E’ iniziata come meglio non poteva l’avventura della nazionale italiana di Sitting Volley alle Paralimpiadi di Tokyo. La squadra azzurra, capitanata dalla campana Alessandra Vitale che non è entrata in campo in questo esordio, ha battuto per 3-0 le padrone di casa del Giappone. Partita dominata dalle azzurre di Amauri Ribeiro con la squadra nipponica capace di restare agganciata nel risultato solo nel primo parziale terminato 25-23.

Nei due successivi set dominio italiano e primi punti portati a casa facilmente: 25-11, 25-10. Dopo la qualificazione conquistata grazie all’argento agli Europei del 2019, si tratta di un successo storico colto proprio all’esordio in un torneo che può regalare a capitan Vitale e compagne il sogno di salire sul podio. Domenica, quanto in Italia saranno le 7:00, si torna in campo per la sfida contro il Canada.

A fine gara grande siddisfazione per coach Amauri Riberiro che ha analizzato l’esordio delle sue ragazze. “All’inizio della gara c’è stato un po’ di nervosismo –ha spiegato-, ma era normale, per tutte le ragazze si tratta della prima Paralimpiade. Dal secondo set in poi la squadra ha giocato con più serenità ed è andata come ci aspettavamo. Molto importante è stata la rimonta nel primo set –sottolinea-, eravamo sotto, ma siamo riusciti a rimontare e questo ha influito sull’andamento generale dell’incontro.

Abbiamo esordito con una bella vittoria e adesso ci concentriamo sul Canada, una squadra capace di giocare bene, l’abbiamo affrontato nel 2019. Rispetto al Giappone sono di un livello superiore, ho detto alle ragazze che in questo torneo per ogni partita sarà fondamentale entrare in campo, avendo chiaro in mente quelle che c’è da fare.

Ogni volta che si partecipa a un’Olimpiade o a una Paralimpiade si prova un’emozione grandissima –conclude-, non importa esserci già stati: quando entri in campo viene fuori tutto”.

TABELLINO: GIAPPONE-ITALIA 0-3 (23-25, 11-25, 10-25)

GIAPPONE: Kikuchi 2, Sumitomo 1, Takei 7, Ogata 8, Osada, Nishie 1, Akakura (L). Fujii 2, Tanaka 1. N.e: Mano.

ITALIA: Battaglia 2, Ceccatelli 3, Bellandi 12, Bosio 15, Pedrelli 5, Cirelli 13, Biasi (L). Barigelli 6, Desini 2, Aringhieri 1. N.e: Fossato e Vitale. All. Ribeiro

Arbitri: Murulo (Est) e Fischer (Ger).

Durata Set: 31’, 20’, 22’.