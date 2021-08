Napoli Femminile, Carlino: "Sarà un anno avvincente" Domani, alle 20.30, le azzurre affronteranno l'Inter nell'esordio al "Giuseppe Piccolo" di Cercola

Tutto pronto per la Serie A femminile 2021/2022 e il Napoli si presenta al Maschio Angioino. Alla Sala dei Baroni, la squadra del presidente Raffaele Carlino rinnova l'obiettivo stagionale con la voglia di stupire sin dal primo appuntamento. Domani, alle 20.30, il Napoli femminile affronterà l'Inter. "Come la piccola Cenerentola che combatte contro i club del nord, noi con il Pomigliano. - spiega Carlino - Sarà un anno avvincente. Ci saranno tre retrocessioni. È anche l'anno della definitiva consacrazione del movimento femminile. Ci vogliamo essere il prossimo anno in Serie A. Dovremo fare di tutto per restarci. Sono fiducioso che la squadra sia molto più forte rispetto alla passata stagione. L'abbiamo rivoluzionata. La dirigenza ha fatto un ottimo lavoro. Credo in Alessandro Pistolesi, allenatore di esperienza, da 30 anni nel femminile e in tutto lo staff, di primissima scelta".

Debutto al “Giuseppe Piccolo” di Cercola. La società partenopea punta all'utilizzo del “Collana” in futuro. L'assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, lancia la squadra allenata da Pistolesi: "Conosco i grandissimi sacrifici fatti per arrivare in Serie A. - ha aggiunto Borriello - So bene quali sono le aspettative di una squadra che anno dopo anno si rinnova. Cerca di migliorarsi e questo fa parte dell'intelligenza di una società che oggi ha puntato su uno sport entusiasmante".