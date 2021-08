Paralimpiadi, canottaggio: il napoletano Brancato ai ripescaggi nel PR3 misto Dopo la batteria conclusa al terzo posto, la barca azzurra tornerà in acqua domani alle 4:30.

L’esordio tanto atteso è finalmente arrivato. Nella notte il canottiere napoletano Alessandro Brancato è sceso in acqua nella specialità del PR3mix4+ misto insieme ai compagni Lorenzo Bernard, Greta Muti e Cristina Scazzosi con il prodiere Lorena Fuina. La barca azzurra ha chiuso al terzo posto la batteria vinta dalla Gran Bretagna (7:09.44) davanti alla Francia (7:26.21).

Azzurri terzi con il crono di 7:32.07 e domani, quando in Italia saranno le 4:30 del mattino, torneranno in acqua per conquistare la finale A nella batteria con Spagna, Canada, Australia e Brasile.

"Siamo scesi in acqua per fare la nostra gara e siamo convinti di poter fare decisamente meglio di questa mattina” ha raccontato Brancato a fine gara. “Abbiamo fatto il carico di lavoro per arrivare qui ben preparati e domani dobbiamo dare tutto per agguantare la finale A e sono convinto che possiamo farcela". Tanta fiducia per il napoletano che a Tokyo vuole lasciare il segno.

Foto: pagina Facebook Alessandro Brancato