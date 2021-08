Napoli, Leicester, Spartak e Legia: ecco il girone C di Europa League Diverse novità per la seconda competizione UEFA. Il primo posto vale direttamente gli ottavi

Verso Genova con lo sguardo rivolto anche al sorteggio dei gironi di Europa League. Gruppo C per il Napoli, testa di serie, che affronterà il Leicester, lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia. Con l'ingresso della Conference League nello scenario continentale UEFA, ci sono novità anche per l'Europa League: prima giornata giovedì 16 settembre, chiusura della fase a gironi (ridotta da 48 a 32 squadre) il prossimo 9 dicembre. La vincitrice del girone accederà direttamente agli ottavi di finale. Il sedicesimo di finale è stato sostituito dallo spareggio tra le otto seconde dei gironi di Europa League e le otto terze dei gruppi di Champions League. La terza classificata dei gironi avrà accesso alla fase finale della Conference League con l'eliminazione diretta della quarta squadra del gruppo. Per questi motivi, il primo posto diventa ancora più importante: può garantire due gare in meno nel mese di febbraio.

“Non avevo preferenze, perché in tutte le partite c'è scritto Napoli, ma sono certo che saranno 6 bellissime sfide”: questo il commento rapido di Luciano Spalletti, pubblicato dai canali social del club azzurro per presentare il girone C. Affascinante e complicata la lotta per il primo posto con il Leicester, na attenzione a Spartak e Legia: testa ora al Genoa per il Napoli con il tecnico che dovrà valutare la miglior soluzione per coprire l'assenza di Victor Osimhen con l'opportunità del finto centravanti.