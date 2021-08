Napoli, il commento di Spalletti sul girone di Europa League Si complica la cessione di Manolas all'Olympiakos: i dettagli

All'orizzonte c'è la trasferta al “Ferraris” contro il Genoa, in programma domenica prossima con calcio d'inizio alle 18,30, ma anche l'avventura in Europa League: oggi, a Istanbul, si è tenuto il sorteggio dei gironi e il Napoli è stato inserito in quello C, in compagnia degli inglesi del Leicester, dei russi dello Spartak Mosca e dei polacchi del Legia Varsavia. Attraverso i canali social del club azzurro, Luciano Spalletti ha commentato: “Non avevo preferenze, perché in tutte le partite c'è scritto Napoli, ma sono certo che saranno 6 bellissime sfide”. Un moto d'orgoglio partenopeo non puramente retorico, piuttosto suscitato dalla consapevolezza del potenziale dell'organico, che domenica scorsa ha regalato al tecnico di Certaldo i primi 3 punti grazie al successo per 2-0, in inferiorità numerica, sul neo-promosso Venezia. E, allora, barra a dritta verso il campionato, per la Coppa ci sarà tempo. Da sciogliere il ballottaggio tra Lozano e Insigne per agire da falso nueve in sostituzione dello squalificato Osimhen, in attesa del ricorso avverso la squalifica per due giornate, in seguito al rosso diretto rimediato contro i lagunari. Dopo il match in Liguria sarà tempo anche del rush finale di mercato. In salita la cessione di Manolas all'Olympiakos. La differenza tra domanda e offerta è sostanziale, sia per quanto riguarda l'ingaggio, nonostante ci sia la disponibilità del difensore a ridurselo, sia sul fronte costo del cartellino.