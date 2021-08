Napoli, Spalletti ha deciso come sopperire all'assenza di Osimhen Europa League, girone C: ecco il calendario e gli orari dei match degli azzurri

Il Napoli è pronto a tornare in campo. Domani, alle 18,30, gli azzurri sfideranno il Genoa allo stadio “Ferraris” nella seconda giornata di Serie A. Verso il forfait Zielinski, in rampa di lancio Elmas, che avrà l'opportunità di confermarsi dopo aver messo il sigillo sulla vittoria casalinga con il Venezia. In attacco c'è, invece, da sopperire all'assenza di Osimhen, squalificato per due giornate e in attesa del verdetto sul ricorso, presentato dal club, avverso la sanzione disciplinare rimediata per il colpo al viso rifilato a Heymans a metà del primo tempo del match coi lagunari. Il tridente d'attacco sarà composto da Politano, Insigne e Lozano. Il capitano partirà come falso nueve, ma scambiandosi continuamente posizione con il compagno di reparto messicano, diminuiranno ulteriormente i punti di riferimento per la retroguardia dei grifoni. Intanto, Ounas, fermo da un paio di giorni per un affaticamento muscolare, ha recuperato e sarà tra i convocati. L'UEFA ha, infine, reso noto il calendario dei gironi di Europa League 2021/2022. Il Napoli debutterà 16 settembre, alle 21, con la gara più difficile del raggruppamento C, la trasferta sul campo del Leicester. Il 30 settembre la prima sfida interna, alle 18,45, contro lo Spartak Mosca, e poi di nuovo in casa, ma alle 21, contro il Legia Varsavia. Il ritorno inizierà il 4 novembre, in Polonia, alle 18,45, poi tappa Mosca il 24 novembre (di mercoledì, alle 16,30) ed infine Napoli - Leicester il 9 dicembre, alle 18,45, a chiudere i giochi.