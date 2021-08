Napoli, Spalletti: un solo dubbio di formazione e un retroscena su Osimhen Il tecnico degli azzurri ha presentato la sfida col Genoa e parlato dell'espulsione dell'attaccante

Un solo dubbio: chi sostituirà Osimhen? Luciano Spalletti lo ha ammesso candidamente nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa – Napoli, in programma alle 18,30 allo stadio “Ferraris”. Insigne è in pole position per vestire i panni di falso nueve con Politano e Lozano ai suoi lati. Più remota la possibilità di vedere in campo dal primo minuto Petagna, finito nel mirino della Sampdoria. Brucia l'assenza dell'attaccante nigeriano per un rosso ingenuo e una squalifica di due giornate per cui è stato presentato ricorso: “Dell'espulsione ne abbiamo parlato nello spogliatoio, che ha reagito su questa questione. I ragazzi sono stati bravi, hanno appeso un cartello che ognuno ha firmato e qualcuno ha anche aggiunto qualcosa di personale. Insomma, la questione è stata approfondita internamente a livello organizzativo” ha svelato il tecnico di Certaldo. Intanto, in città, cresce l'attesa esi respira un moderato ottimismo. La parola torna al campo. Obiettivo continuità per il Napoli, contro un avversario desideroso di riscatto dopo il poker subito a Milano per mano dell'Inter.