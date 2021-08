Fidelis Andria - Juve Stabia, la probabile formazione delle vespe Tre indisponibili e due squalificati tra le file gialloblù. Ufficializzati i numeri di maglia

Al termine della seduta di rifinitura Walter Alfredo Novellino (in apertura il video con la conferenza stampa pre-partita del tecnico delle vespe) ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per il match Fidelis Andria - Juve Stabia, valido per la prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022 in programma domani, con inizio alle 20,30, allo stadio “Degli Ulivi". Nell'elenco non figurano gli indisponibili Cinaglia, Lazzari e Todisco, oltre agli squalificati Altobelli e Troest.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.

Difensori: Caldore, Donati, Esposito, Picardi, Rizzo, Tonucci.

Centrocampisti: Berardocco, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Gomez, Lipari, Panico, Stoppa.

Ufficializzati anche i numeri di maglia:

1 Danilo Russo; 2 Gianmarco Todisco; 3 Alberto Rizzo; 4 Guido Davì; 5 Nicolàs Adrian Schiavi; 6 Denis Tonucci; 7 Matteo Stoppa; 8 Jacopo Scaccabarozzi; 10 Accursio Bentivegna; 11 Giuseppe Panico; 12 Curva Sud; 14 Luca Berardocco; 16 Niccolò Squizzato; 17 Mariano Guarracino; 18 Vincenzo Della Pietra; 19 Mirco Lipari; 20 Magnus Troest; 21 Davide Cinaglia; 22 Giacomo Pozzer; 23 Daniele Lazzari; 24 Marco Caldore; 25 Daniele Altobelli; 26 Michele Picardi; 27 Francesco Donati; 28 Giuseppe Esposito; 29 Victor Gomez; 35 Edoardo Sarri.

La probabile formazione.

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo, Donati, Tonucci, Esposito, Rizzo, Schiavi, Berardocco, Bentivegna, Scaccabarozzi, Panico, Gomez. A disp.: Pozzer, Sarri, Caldore, Picardi, Daví, Guarracino, Squizzato, Della Pietra, Lipari, Stoppa. All.: Novellino.