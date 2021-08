Paralimpiadi, nuoto: Boni in finale col quarto tempo nei 50 dorso S3 L'atleta del Caravaggio Sporting Village di Napoli tornerà in acqua alle 10:40.

Terza piazza in batteria e finale conquistata. Vincenzo Boni, che difende i colori del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro, ha raggiunto il suo primo obiettivo alle Paralimpiadi di Tokyo nella specialità dei 50 dorso dedicati agli S3. In una batteria molto complicata e dominata dal messicano Diego Lopez Diaz con il crono di 45.67, che ha precedeuto il cinese Liankang Zou con 47.86, Boni ha chiuso in 48.04 facendo registrare il quarto tempo assoluto. Nella prima serie, l'ucraino Denys Ostapchenko si è imposto nuotando in 46.18. Quinto tempo assoluto per l'altro messicano Jesus Hernandez Hernandez che ha dato l'impressione essersi risparmiato in vista della finale, mentre solo sesto ed eliminato l'altro partenopeo Emanuele Marigliano che ha concluso la sua prova in 1:03.64. La gara che assegnerà le medaglie andrà in scena alle 10:40 orario italiano.

"Andare in finale era l'obiettivo minimo, ho il quarto tempo ma so che qualcuno si è nascosto" chiaro riferimento al messicano Hernandez Hernandez. "A Rio de Janeiro nel 2016 vinsi un bronzo in questa gara ma sono rimasto l'unico di quella finale. Sento l'affetto della gente dall'Italia, i messaggi più belli sono quelli dove mi dicono di divertirmi". E Vincenzo in finale proverà a divertirsi e scrivere un'altra bella pagina di storia dello sport paralimpico campano.