Napoli Basket, quarto posto al "City of Cagliari" Buone sensazioni dopo gli ottanta minuti contro due squadre di EuroLeague

Due test di lusso e buone sensazioni per il Napoli Basket. Venerdì il ko con il Baskonia (75-70), ieri quella contro il Bayern Monaco nella finale valida per il terzo e quarto posto nel torneo internazionale "City of Cagliari". Il ciclo di appuntamenti estivi è iniziato con un doppio confronto con team di EuroLeague e arrivano segnali positivi dal gruppo azzurro, riprogrammato dopo la promozione in Serie A, agli ordini di coach Stefano Sacripanti. Finale di 54-69 nei quaranta minuti contro i bavaresi di coach Andrea Trinchieri. Parziali di 21-25, 8-17, 19-12 e 6-15 con l'altalena nello sviluppo partita per Napoli, ma inevitabile dopo pochi giorni di pre-season.

Torneo Internazionale "City of Cagliari"

Finale Terzo Posto

Gevi Napoli - Bayern Monaco 54-69

Parziali: 21-25, 8-17, 19-12, 6-15

Progressivi: 21-25, 29-42, 48-54

Napoli: Zerini, McDuffie 23, Grassi, Coralic, Velicka 6, Parks 2, Marini 9, Mayo 2, Elegar 1, Uglietti, Lombardi 2, Rich 9. All. Sacripanti

Bayern: Thomas 2, Walden, Hunter 8, Obiese, Jamaraz 11, Lucic 8, George 4, Obst 10, Ogunsipe 2, Sisko 5, Hilliard 11, Schilling 8. All. Trinchieri