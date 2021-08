Paralimpiadi, sitting volley: azzurre ko contro il Canada Vitale e compagne sono state superate per 3-1 e si giocheranno la qualificazione col Brasile.

Dopo la bella vittoria all'esordio contro le padrone di casa del Giappone, le azzurre della squadra di Sitting Volley, capitanate dalla campana Alessandra Vitale, non sono riuscite a fare il bis contro il Canada. Partita strana con la compagine italiana incapace di fare il proprio gioco lasciando troppo spazio alle nordamericane che hanno preso il sopravvento. I primi due set sono stati dominati e vinti per 25-16 e 25-14. Solo nel terzo le azzurre si sono finalmente svegliate imponendosi per 25-15. Nel quarto qualche errore di troppo ha penalizzato la squadra di coach Amauri Ribeiro che ha ceduto il parziale per 25-19. Queste le parole del tecnico azzurro: “I primi due set la squadra non sembrava scesa in campo, ci abbiamo messo tanto a entrare nel match. Giocare stando sempre indietro è poi difficile, senti la pressione, soprattutto una squadra come la nostra alla prima Paralimpiade. Nel terzo set si sono viste tutte le cose preparate in allenamento, se avessimo fatto lo stesso fin dall’inizio credo sarebbe stata un’altra partita. Ci giochiamo l’accesso in semifinale contro il Brasile, una formazione forte, però, con la quale possiamo dire la nostra. Fondamentale sarà far vedere il nostro miglior gioco”.

L'Italia tornerà in campo martedì alle 3:00 orario italiano per sfidare il Brasile. In palio c'è l'accesso alla semifinale che è il grande obiettivo di capitan Alessandra Vitale e compagne.

TABELLINO: Italia - Canada 1-3 (16-25, 14-25, 25-15, 19-25)

ITALIA: Battaglia 4, Ceccatelli 7, Bellandi 7, Bosio 9, Pedrelli 5, Cirelli 2. Biasi (L). Aringhieri 7, Barigelli. N.e: Fossato, Desini, Vitale.

CANADA: Oakes 8, Ellis 11, Wright 5, Peters 34, Kozun 9, Voss-Shafiq 3. Wong (L). Vair 1, Dolezar (L). N.e: Fergusson e Skyrpan. All. Ban

Arbitri: Fischer (Ger) e Calado (Bra).

Durata set: 21’, 21’, 23’, 26’.

ITALIA: 5 a, 8 bs, 10 m, 19 et.

CANADA: 14 a, 15 bs, 9 m, 32 et.