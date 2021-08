Napoli, Lozano nel tridente per sostituire Osimhen Alle 18.30 la sfida contro il Genoa a Marassi: 4-3-3 per Spalletti

Un 4-3-3 privo della punta centrale classica, quindi con Hirving Lozano preferito ad Andrea Petagna per cancellare l'assenza di Victor Osimhen, che sconterà la prima delle due giornate di squalifica causate dal rosso diretto nell'esordio in campionato. Ecco la prospettiva per Marassi in casa Napoli. Il messicano dovrebbe figurare da finto centravanti con Lorenzo Insigne e Matteo Politano con una mediana a 3 in cui Fabian Ruiz proverà a rilanciarsi. Il modulo può esaltare le caratteristiche dell'iberico, reduce da una stagione opaca e da una fase estiva poco brillante. La qualità di Fabian Ruiz con Eljif Elmas, a segno nel 2-0 sul Venezia, e Stanislav Lobotka per il trio a centrocampo, Alex Meret tra i pali con la coppia di centrali composta da Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas e con Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui esterni: ecco il blocco azzurro a caccia della seconda vittoria consecutiva, prima della sosta nazionali e del big match con la Juventus, in programma per la terza giornata di campionato. Dall'altra parte ci sarà il Genoa, che vuole cancellare il brutto esordio, la sconfitta con l'Inter.