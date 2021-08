Juve Stabia, avvio schock. Bentivegna riprende la Fidelis Andria: 1-1 Casoli lancia i pugliesi poco dopo il calcio d'inizio, ma le vespe portano via un punto

Subito sotto di un gol, per effetto della rete realizzata da Casoli al primo minuto di gioco, la Juve Stabia inizia la stagione 2021/2022, nel girone C di Serie C, pareggiando 1-1 in casa della Fidelis Andria. Di Bentivegna, al 28', il sigillo per il pari finale.

Il tabellino.

Fidelis Andria – Juve Stabia 1-1

Maracatori: pt 1’ Casoli, 28’ Bentivegna.

Fidelis Andria (3-5-2): Vandelli; La Cassia, Fontana, Venturini; Benvenga, Casoli (10' st Sabatino), Bonavolontà (15' st Di Noia), Bolognese, Carillo; Bubas, Favetta (11' st Spano). A disp.: Gazzillo, Paparesta, Dipinto, Avantaggiato, Nunzella, Gaeta, Pelliccia, Di Schiena, Alberti. All.: Panarelli.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Caldore, Tonucci, Rizzo; Schiavi, Davì; Bentivegna, Stoppa (44' st Berardocco), Panico; Della Pietra (22' st Lipari). A disp.: Russo, Pozzer, Scaccabarozzi, Squizzato, Guarracino, Picardi, Esposito, Gomez. All.: Novellino.

Arbitro: Saia della sezione di Palermo. Assistenti: Cataldo della sezione di Bergamo e Valente della sezione di Roma 2.

Note: Ammoniti: Carullo, Lacassia, Caldore, Fontana, Di Noia.