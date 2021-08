Napoli Basket, testa al primo match ufficiale: venerdì c'è Treviso Rientro da Cagliari dopo il torneo amichevole e Supercoppa LBA nel mirino

Il Napoli Basket è rientrato dalla Sardegna con due sconfitte nei test, ma la squadra azzurra è solo all'inizio di un lungo percorso. Il roster di coach Stefano Sacripanti ha perso contro team di EuroLeague, Baskonia e Bayern Monaco, al torneo internazionale "City of Cagliari" e i primi 80 minuti della preseason hanno garantito certezze utili per il futuro. "Abbiamo fatto una partita con tanti alti e bassi. - ha affermato il tecnico dei partenopei - Un buon primo quarto, un secondo quarto offensivamente sterile, un ottimo terzo periodo in cui siamo tornati in partita, e poi negli ultimi minuti, abbiamo finito le energie. Ci stiamo allenando da poco, non possiamo, ovviamente, avere le gambe per giocare due partite in 48 ore. Siamo riusciti a dare un'impronta di squadra ed a seguire la nostra identità. - ha aggiunto Sacripanti - Abbiamo giocato contro due squadre di Eurolega, dobbiamo essere bravi a continuare sulla nostra strada e ad inseguire quello che ancora ci manca". Il risultato non contava molto, un po' di più da venerdì quando sarà impegno in Supercoppa LBA con Treviso al PalaBarbuto. Palla a due alle 21 tra le due squadre nel primo vero impegno ufficiale della stagione.