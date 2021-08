Napoli, il gol di Petagna: la rivincita del "vero centravanti" Il triestino colpisce e regala punti pesanti agli azzurri, ma è pronto all'addio

Vittoria con il Genoa, 6 punti nelle prime due uscite in campionato, punteggio pieno prima della sosta e del big match con la Juventus con un protagonista a sorpresa. Andrea Petagna colpisce e stende il Grifone con il colpo di testa del 2-1 a poche ore dal possibile addio. Il triestino entra e va a bersaglio andando oltre l'assenza dal primo minuto, motivata anche dalla scelta tecnica di puntare sul "falso nueve". A Marassi arriva il riscatto del "vero centravanti".

La partita - Il Napoli vuole completare nel modo migliore l'avvio della stagione 2021/2022. Raggiungere la sosta nazionali con 6 punti in 2 gare: è questo l'obiettivo azzurro a Marassi. Spalletti schiera Lozano con Politano e Insigne ed è il capitano a ricoprire il ruolo di finto centravanti nel tridente. Dall'altra parte c'è un Genoa deciso a cancellare il debutto negativo, ma è il Napoli a trovare il primo acuto con Insigne. Palo con rimpianti per il 24 partenopeo dopo il rimpallo di Vanheusden. Sempre Insigne chiama in causa Sirigu, pronto alla risposta e il lungo tentativo del Napoli viene completato da Fabian Ruiz. Finta sul primo tocco, il giusto arco per lasciar partire il mancino: vantaggio azzurro al 39' con l'iberico. Bacio al parastinco, colpo dell'1-0 che lancia il Napoli verso l'intervallo. Il Genoa cambia decisamente passo nella ripresa. Ghiglione trova l'ottima risposta di Meret e Rovella firma brividi nel tris di conclusioni rossoblu. L'estremo difensore azzurro rischia tantissimo: contatto con Buksa, palla libera, mancino dell'ex Pandev per l'1-1. Di Bello prima assegna, poi viene chiamato al Var: contatto confermato, gol annullato, 1-0 Napoli, ma l'episodio non condiziona il Genoa, che rischia su Lozano e che poi trova sull'asse dei quinti il gol del pari. Ghiglione per Cambiaso ed è 1-1 al 69'. Spalletti inserisce il vero centravanti a disposizione, Petagna e al triestino bastano pochi secondi: cross di Mario Rui, colpo di testa della punta nello scontro fisico con Masiello. Ecco il gol del 2-1, corsa verso il settore ospiti e lo staff tecnico. Punti pesanti con la valigia pronta per Petagna sul finale della sessione estiva: il Napoli vola ed è già a +5 sulla Juventus prima del big match.