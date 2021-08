Paralimpiadi, atletica: Legnante nel lancio del disco per stupire ancora Alle 2:34 scatta la finale paralimpica, la napoletana è tra le favorite per salire sul podio.

La Campania cala il suo asso per entrare finalmente nel medagliere. Questa notte, precisamente alle 2:34 orario italiano, inizierà la finale del lancio del disco dove è iscritta anche Assunta Legnante. La due volte campionessa paralimpica del getto del peso, proverà a salire sul podio anche in questa nuova specialità dove nel 2019 ha trionfato ai Mondiali.

La campionessa napoletana è reduce da due medaglie d'oro a Londra 2012 e a Rio de Janeiro nel 2016 dove aveva dominato nel peso. In seguito è arrivata la decisione di provare la doppia gara con risultati straordinari. Tra le iscritte, l'azzurra vanta la migliore misura stagionale con 36.60, qualche cm meglio della colombiana Maria Restrepo Munoz (36.14). Tra le avversarie occhi puntati soprattutto sulla cinese Liangmin Zhang, che quest'anno non vanta misura ufficiali, ma come personale ha una misura di 40.42 che è superiore ai 37.89 della Legnante. Anche l'altra cinese Hongxia Tang è molto pericolosa vantando un lancio di 39.91. La gara paralimpica però è diversa da tutte le altre. Conta tanto l'esperienza, la capacità di sopportare la pressione e in questo Assunta Legnante non ha nulla da imparare.