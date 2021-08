Napoli, ecco Anguissa: prestito dal Fulham. Petagna verso la Samp Il centrocampista è a Roma per le visite mediche. La punta sarà ceduta in prestito

Il Napoli punta su André Frank Zambo Anguissa per il centrocampo. Accordo tra gli azzurri e il Fulham per il prestito del mediano camerunense, che ha raggiunto Roma per le visite mediche in mattinata: riprova dell'ok sull'operazione già determinato nelle scorse ore. Trasferimento a titolo temporaneo per Anguissa con il diritto di riscatto fissato sui dieci milioni di euro: il classe '95, nativo di Yaoundé, 29 presenze con la sua Nazionale, ha iniziato la carriera con un triennio all'Olympique Marsiglia prima di trasferirsi al Fulham nel 2018. Anguissa ha già vissuto una stagione in prestito, quella 2019/2020 con il Villareal. Nel frattempo, il Napoli è pronto a salutare Andrea Petagna, decisivo a Marassi con il gol vittoria contro il Genoa. L'attaccante sarà girato alla Sampdoria con la formula prestito con diritto di riscatto.