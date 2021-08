Paralimpiadi, atletica: Legnante d'argento nel lancio del disco La napoletana è stata preceduta solo dalla cinese Zhang, vittoriosa grazie al nuovo record del mondo

E’ stata una gara leggendaria quella andata in scena nel lancio del disco della categoria F11. Duello stellare tra la cinese Liang Zhang e la napoletana Assunta Legnante, rispettivamente oro e argento al termine dei sei lanci in programma. L’azzurra ha portato a casa la prima medaglia per la spedizione campana a queste Paralimpiadi piazzando la grande gara al momento giusto. In attesa di vederla impegnata nel getto del peso, la Legnante ha dato vita ad un dualismo con la cinese che farà divertire gli appassionati anche nei prossimi anni. La Zhang ha avuto bisogno del nuovo record del mondo per battere l’azzurra, stabilito con il terzo lancio quando il disco è volato a 40.83 metri. Misura che non ha spaventato la napoletana che, dopo tre nulli, è riuscita all’ultimo lancio a superare il muro dei 40 metri (40.25) mettendo, almeno per qualche attimo, i brividi alla portacolori cinese. La zampata finale non è servita per salire sul gradino più alto del podio, ma la Legnante deve essere soddisfatta di aver portato a casa un argento in una specialità che la vede protagonista da pochissimo tempo a livello internazionale. Bronzo per la colombiana Yesenia Maria Restrepo Munoz con la misura di 36.11.