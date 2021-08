Verso Napoli-Treviso, Tabellini: "Pronti alla prima gara ufficiale" Venerdì sfida in Supercoppa LBA per il girone C, che vede la partecipazione anche di Brescia

"Da venerdì si cominicia a giocare per una posta vera in palio e, quindi, a maggior ragione scenderemo in campo con l'idea di essere competitivi al nostro meglio": così l'assistant coach dell'Universo Treviso Basket, Francesco Tabellini, ha commentato il test vinto dai veneti sul Kleb Basket Ferrara (82-63) verso la gara di Supercoppa LBA contro il Napoli Basket :"Non sarà una cosa che ci richiederà un netto cambio di approccio perché abbiamo sempre avuto l'idea di costruire la nostra mentalità vincente sin dalle partite amichevoli. - ha aggiunto il tecnico ai canali social del club trevigiano - Nella seconda metà del test (con Ferrara, ndr) siamo stati molto bravi. Tutti quanti hanno dimostrato una comprensione dell'importanza dell'aspetto del gioco per la nostra stagione. Siamo contenti, ma non basta una partita. È una cosa che ricostruire partita dopo partita come mentalità. Va attivata prima di ogni gara". Così Treviso si avvicina alla gara del PalaBarbuto, in programma venerdì (palla a due alle 21). Napoli affronterà la squadra allenata da coach Max Menetti e la Germani Brescia nel girone C della prima fase. La vincente del gruppo affronterà l'Armani Exchange Milano nei quarti di finale, in programma il prossimo 18 settembre.