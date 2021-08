Paralimpiadi, nuoto: Marigliano quinto in una gara dominata dai messicani Nei 50 rana SB2 il napoletano ha dato tutto quello che aveva chiudendo in 1:08.55.

Emmanuele Marigliano alla vigilia era stato chiaro: “per me sport vuol dire mettersi in gioco, competere, integrazione e libertà”. Il ragazzo napoletano l’ha fatto pienamente. Si è messo in gioco in tutte le sue gare e anche questa notte ha messo in acqua tutto quello che aveva. Nei 50 rana SB2, dove è in possesso della miglior prestazione cronometrica in Europa, ha strappato un prezioso quinto posto in una gara che ha parlato soprattutto messicano. Oro per Arnulfo Castorena (59.25), argento per l’australiano Patterson (1:01.79), bronzo per Jesus Hernandez Hernandez (1:02.27). Quarta piazza per un altro messicano come Cristopher Tronco (1:04.46) che ha preceduto il napoletano che ha chiuso la sua fatica in 1:08.55.

“Del nuoto amo tutto perché è parte della mia vita. Quello che non amo, ovviamente, è perdere”. Le parole della viglia tornano prepotentemente d’attualità, Marigliano non ama perdere e a questi Giochi sicuramente non ha perso. Ha dato tutto quello che aveva. Ha chiuso la gara col sorriso sapendo di aver fatto il massimo e potrà tornare a casa senza rimpianti e con un bagaglio d’esperienza enorme. E' questa la sua vittoria più bella, perché un domani potrà trasmettere qualcosa di importante a chi proverà a fare il suo stesso percorso.