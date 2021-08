Napoli, Gaetano e Machach ceduti in prestito Ritorno alla Cremonese per il nativo di Cimitile. Il francese vola in Ungheria

In attesa dell'ufficialità dell'operazione con il Fulham per il prestito di André Frank Zambo Anguissa, il Napoli ha comunicato di uscite dalla rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il club azzurro ha ceduto Gianluca Gaetano alla Cremonese con la formula del prestito secco per la stagione 2021/2022. Ritorno nella squadra grigiorossa, quindi per il jolly offensivo di Cimitile, impiegato da Spalletti per 18 minuti contro il Venezia e per 60 secondi con il Genoa. Trasferimento in Ungheria, invece, per Zinedine Machach: prestito con diritto di riscatto all'Honved. Il centrocampista marsigliese, classe '96, si è reso protagonista in estate con il gol al Bayern Monaco nell'amichevole all'Allianz Arena (0-3).

I comunicati

"La SSC Napoli annuncia il passaggio di Gianluca Gaetano alla Cremonese con la formula del prestito secco per la stagione 2021/22".

"La SSC Napoli annuncia il passaggio di Zinedine Machach al Budapest Honved con la formula del prestito con diritto di riscatto".