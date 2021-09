Paralimpiadi, nuoto: Boni torna in gara nei 50 stile libero Alle 3:49 il napoletano darà l’assalto alla qualificazione in finale nuotando con i favoriti,

La Paralimpiade di Vincenzo Boni è già entrata nel vivo con i 50 dorso ma sta per vivere una due giorni da brividi. Il campione napoletano, che difende i colori del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro, è pronto a tornare in acqua anche nei 50 stile libero. Questa notte, quando in Italia saranno le 3:49, è atteso da una batteria durissima. Nuoterà nella corsia numero sei della seconda serie, quella dove sono inseriti il messicano Diego Lopez Diaz, il connazionale Jesus Hernandez Hernadez e l’ucraino Serhii Palamarchuk.

Nella prima serie, invece, oltre all’altro napoletano Emmanuele Marigliano, ci sono altri tre pezzi da novanta come il cinese Liankang Zou che ha vinto l’oro nei 50 dorso, il tedesco Alexander Topf e l’ucraino Denys Ostapchenko. Il favorito assoluto dovrebbe essere il messicano Diaz, ma già nei 50 dorso il pronostico non è stato rispettato.

Per Boni missione complicata quella del podio con il primo obiettivo che sarà l’accesso in finale, in programma alle 12:10 orario italiano. Rispetto ai messicani è molto penalizzato in partenza prima di iniziare la sua rimonta nella seconda parte di gara. Venerdì, invece, appuntamento nei 200 stile libero, ultima gara della seconda avventura Paralimpica di Vincenzo Boni.