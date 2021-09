Italvolley, Chirichella: "Noi ci siamo, ci attende la parte bella dell'Europeo" La centrale napoletana ha parlato al termine del quarto di finale vinto 3-0 sulla Russia.

Una squadra così concentrata non si vedeva da due anni. Finalmente l’Italvolley femminile ha espresso gran parte del proprio potenziale senza passaggi a vuoto conquistando la semifinale degli Europei. A Belgrado Russia spazzata via in tre set: 25-20, 25-8, 25-15. Ora per Chirichella e compagne ci sarà la sfida contro l’Olanda di venerdì dove c’è in palio la finale. La napoletana, che sta giocando sempre da titolare, ha messo a referto 10 punti.

“Siamo contentissime per questa vittoria. Abbiamo fatto bene, le abbiamo messe in difficoltà e abbiamo giocato tuti i palloni da squadra” ha spiegato a fine match. “Ci voleva proprio una prestazione del genere perché la Russia è una formazione tosta, giovane e con buone doti fisiche. Siamo state brave a imporre da subito il nostro gioco Vogliamo giocare bene tutte le partite e dimostrare quello che siamo. Siamo sicuramente sulla buona strada anche se ora ci attende la parte clou di questo Europeo, ma noi ci siamo”.

Per la Chirichella, dopo una stagione non facile, è un europeo più che positivo. Mazzanti le ha dato fiducia come accadeva fino a due anni fa e lei ha risposto da campionessa.