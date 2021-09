Napoli-Juventus, ecco il giorno e l'orario: tutto il cammino azzurro Ecco il percorso della squadra di Spalletti fino alla diciannovesima giornata

La prima pausa Nazionali vale anche come programmazione per i club con la Lega Serie A a definire i giorni e gli orari delle gare di campionato. Alla ripresa del torneo, dopo la sosta per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, Napoli-Juventus si giocherà sabato con calcio d'inizio alle 18. Luciano Spalletti scoprirà se potrà contare su Victor Osimhen in avvio della prossima settimana. Il Napoli ha presentato il ricorso e il verdetto arriverà dopo il weekend.

Ecco il cammino completo del girone d'andata azzurro.

3ª giornata: Napoli-Juventus, sabato 11 settembre ore 18

4ª giornata: Udinese-Napoli, lunedì 20 settembre ore 20.45

5ª giornata: Sampdoria-Napoli, giovedì 23 settembre ore 18.30

6ª giornata: Napoli-Cagliari, domenica 26 settembre ore 20.45

7ª giornata: Fiorentina-Napoli, domenica 3 ottobre ore 18

8ª giornata: Napoli-Torino, domenica 17 ottobre ore 18

9ª giornata: Roma-Napoli, domenica 24 novembre ore 18

10ª giornata: Napoli-Bologna, giovedì 28 ottobre ore 20.45

11ª giornata: Salernitana-Napoli, domenica 31 ottobre ore 18

12ª giornata: Napoli-Verona, domenica 7 novembre ore 18

13ª giornata: Inter-Napoli, domenica 21 novembre ore 18

14ª giornata: Napoli-Lazio, domenica 28 ottobre ore 20.45

15ª giornata: Sassuolo-Napoli, mercoledì 1 dicembre ore 20.45

16ª giornata: Napoli-Atalanta, sabato 4 dicembre ore 20.45

17ª giornata: Napoli-Empoli, domenica 12 dicembre ore 18

18ª giornata: Milan-Napoli, domenica 19 dicembre ore 20.45

19ª giornata: Napoli-Spezia, mercoledì 22 dicembre ore 20.45