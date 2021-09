Napoli: tegola Meret, rebus portiere. Ghoulam e Mertens in gruppo Il portiere lascia il ritiro della Nazionale, Ospina con la Colombia, dubbio verso la Juve

Alex Meret ha iniziato la stagione con il ruolo di titolare dopo un percorso tra infortuni e alternanza con David Ospina in azzurro. Il portiere friulano, campione d'Europa, ha rimediato però un nuovo infortunio. Gli esami strumentali, svolti nella giornata di ieri, hanno evidenziato la frattura dell'apofisi trasversa di sinistra della terza e della quarta vertebra lombare. Meret saluta la Nazionale e rientrerà a Napoli nella giornata di domani per valutare i tempi di recupero. Ospina ha raggiunto il ritiro della Colombia, che giocherà alle 22 in Bolivia, lunedì a mezzanotte in Paraguay e all'1 (ore italiane) nella notte tra il 9 e il 10 contro il Cile, a poche ore dal big match Napoli-Juventus, in programma sabato 11 alle 18. I tempi di recupero di Meret, out per la Juve, il rientro o meno in tempo utile per Ospina e l'impiego del terzo portiere, Davide Marfella, contro i bianconeri: questo lo scenario azzurro con il ritorno sul mercato tra gli svincolati che appare escluso. Nel frattempo, a Castel Voltuno è ripresa la preparazione con Faouzi Ghoulam e Dries Mertens che hanno svolto l'intera seduta con il gruppo. Personalizzato in campo per Matteo Politano, in campo e palestra per Diego Demme. Vittoria per il Senegal di Kalidou Koulibaly: 2-0 contro il Togo nella gara di qualificazione al mondiale con l'impiego del centrale difensivo del Napoli per tutto il match. Novanta minuti anche per Stanislav Lobotka nell'1-1 tra la Slovacchia e la Slovenia.