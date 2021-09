Paralimpiadi, nuoto: Boni settimo nei 50 stile libero S3 Il napoletano è riuscito a migliorarsi di due decimi ed è pronto per i 200 stile libero.

Nelle batterie non aveva spinto al massimo. Aveva conservato energie preziose per la finale ma non è bastato. Nei 50 stile libero, interpretata dalla maggior parte degli atleti a dorso, Vincenzo Boni ha strappato un settimo posto in una gara di altissimo livello. Il portacolori del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro, è riuscito nell’obiettivo di migliorare di due decimi (47.68) rispetto ai 50 dorso. La zona medaglie però era molto lontana. Il messicano Diaz (44.66), il cinese Zhou (45.25) e l’ucraino Ostapchenko (45.95) hanno dimostrato di averne di più occupando rispettivamente i primi tre gradini del podio. Quarto invece l’altro messicano Hernandez Hernandez e solo quinto il tedesco Topf che aveva stupito tutti nelle batterie.

Per Boni questo risultato è comunque un segnale importante. Questa notte alle 3:40 orario italiano tornerà in acqua nei 200 stile libero. L’azzurro nuoterà nella seconda serie, in corsia numero tre, al fianco del messicano Diaz, mentre in quinta e sesta corsia ci saranno Hernandez Hernandez e Palamarchuk.

Boni entrerà in acqua sapendo il risultato cronometrico della prima serie dove gli occhi saranno puntati tutti sull’altro Ucraino Ostapchenko, quindi potrà gestire al meglio le energie. L’obiettivo principale è conquistare la finale che andrà in scena domani alle 12:20 orario italiano. In una gara così lunga come i 200 stile libero, soprattutto dopo le tante fatiche fatte in questi giorni, potrà accadere di tutto.