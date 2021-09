Napoli, Meret ko: Ospina farà gli straordinari Il portiere colombiano rientrerà solo a poche ore dalla gara al "Maradona" contro la Juventus

Non è di certo fortunato, Alex Meret. Non appena il Napoli ha deciso di puntare fortemente su di lui, ottenendo risposte più che positive, la malasorte ci ha messo lo zampino. Frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, nella sfida col Genoa: non potrà accomodarsi in panchina in occasione dei tre match di qualificazione ai mondiali 2022 dell'Italia; sarà costretto a saltare Napoli - Juventus del prossimo 11 settembre e Leicester - Napoli del 16 settembre in Europa League. Uno stop forzato di almeno tre settimane. E così David Ospina sarà costretto agli straordinari, nonostante gli impegni con la nazionale colombiana. L'esperto portiere, nel mirino dell'Atalanta, che ha poi virato su Musso, rientrerà in Italia solo a 24 ore dal match contro i bianconeri, ma dovrà superare fatica e jet lag in tempi di record per evitare un aggravio di responsabilità sul giovane Davide Marfella, rientrato dal prestito al Bari dopo il trasferimento di Nikita Contini al Crotone. Intanto, non si placano i rumors sul futuro di Lorenzo Insigne, che non ha dato segni di insofferenza psicologica rispetto al rinnovo, che era e resta in bilico, ma che fa sempre più gola ai top club europei con l'andare dei giorni senza che venga raggiunto un accordo per il prolungamento del vincolo in essere. L'Inter è sempre più tentata dal reinvestire una parte dell'attivo, ereditata dalle cessioni di Lukaku e Hakimi, sul folletto di Frattamaggiore, che dal prossimo febbraio può accordarsi a parametro zero in vista dell'annata agonistica 2022/2023.