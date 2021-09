Napoli, lista per l'Europa League: spicca un'assenza Dentro gli acquisti nell'elenco dei calciatori schierabili nella competizione UEFA

Il Napoli ha ufficializzato l'elenco dei calciatori schierabili nella partecipazione all'Europa League (gruppo C nella fase a gironi per gli azzurri con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia). Ingresso naturale per gli acquisti della sessione estiva da parte della società partenopea: Andre Frank Zambo Anguissa e Juan Jesus.

Spicca l'assenza di Faouzi Ghoulam. L'esterno difensivo algerino si allena con la squadra, ma non rientra negli equilibri della rosa presentata per l'Europa League. Allenamento pomeridiano per il Napoli con Dries Mertens in gruppo. Diego Demme lavora a parte: personalizzato in campo per il mediano tedesco. Testa alla sfida casalinga con la Juventus, valida per la terza giornata di campionato e che sarà preparata anche con l'amichevole programmata per lunedì (ore 21) con il Benevento: diretta tv sul canale 696 TV OttoChannel.

Napoli - Lista UEFA

Portieri: Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna Politano