Napoli: pareggi per 4 nazionali, vince Rrahmani, dubbio Ospina L'estremo difensore ha rimediato una contusione nel match con la Bolivia

Giovedì con ben cinque calciatori del Napoli impegnati in Nazionale. Vince solo Amir Rrahmani: il Kosovo batte la Georgia in trasferta con il gol di Vedat Muriqi (0-1). L'attaccante della Lazio firma il gol che rilancia le ambizioni dei Dardani nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Rrahmani è stato impiegato per tutto il match.

Pari per l'Italia, a sorpresa, contro la Bulgaria. Risultato di 1-1 per i campioni d'Europa: al vantaggio firmato da Federico Chiesa risponde la punta dell'Ascoli, Atanas Iliev. Lorenzo Insigne, nell'undici iniziale, è stato utilizzato dal ct, Roberto Mancini, per 74 minuti. Solo tribuna, invece, per Giovanni Di Lorenzo.

Pareggio anche per la Macedonia del Nord di Eljif Elmas (0-0 contro l'Armenia a Skopje, 90 minuti per il centrocampista azzurro) e per la Colombia di David Ospina (1-1 contro la Bolivia a La Paz). L'estremo difensore, titolare, ha rimediato una contusione nel finale della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali. Dubbio, quindi, anche sulle condizioni fisiche di Ospina dopo l'infortunio per Alex Meret.