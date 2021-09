Paralimpiadi, sitting volley: le azzurre chiudono al sesto posto Capitan vitale e compagne sconfitte anche dalla Russia per 3-1.

Si è chiusa con un sesto posto la prima partecipazione della Nazionale femminile di Sitting Volley italiana alle Paralimpiadi. A Tokyo, le azzurre capitanate dalla napoletana Alessandra Vitale, sognavano una medaglia ma le sconfitte contro Canada e Brasile per 3-1 hanno spento i sogni di gloria. Nel tabellone dei piazzamenti è arrivato un altro ko, questa volta contro la Russia ancora per 3-1 con i seguenti parziali: 25-22, 23-25, 23-25, 14-25. Resta un po’ di rammarico per quel che poteva essere ma non è stato. Le ragazze di coach Amauri Ribeiro hanno però scritto una pagina di storia con la qualificazione e ora potranno lavorare in vista di Parigi 2024 con una notevole esperienza alle spalle.

IL TABELLINO: Italia-RPC 1-3 (25-22, 23-25, 23-25, 14-25)

ITALIA: Ceccatelli 16, Bellandi 9, Bosio 7, Pedrelli 9, Aringhieri 12, Battaglia 6. Biasi (L). Cirelli, Barigelli. N.e: Fossato, Desini e Vitale. All. Ribeiro



RPC: Panina 16, Kunstman 7, Mednikova 8, Churakova 4, Smirnova 13, Okorokova 9. Ivanova (L). Permiakova, Arbatskaia 14. Karaseva 6, Godovitsyna, Dimitrieva. All. Ovsyannikov.

Arbitri: Raca (CRO) e Shanishah (LBA)

Durata Set: 23’, 25’, 25’, 20’.