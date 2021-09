Napoli in ansia per Ospina, duro scontro in Nazionale Con Meret out il terzo portiere Marfella sarebbe chiamato a giocare titolare contro la Juventus

Essere nei panni di Davide Marfella: tremendamente stimolante o qualcosa che non si augurerebbe neppure al peggior nemico. Questione di punti di vista mentre il conto alla rovescia in vista di Napoli – Juventus del prossimo 11 settembre, alle 18, si fa sempre più incalzante e gli azzurri si ritrovano con il fiato sospeso perché, a oggi, toccherebbe al giovane terzo portiere, rientrato dal prestito al Bari, difendere i pali contro i bianconeri. E sì perché Alex Meret starà fuori almeno tre settimane e proprio nel momento in cui ci si arrovellava la mente per capire come far tornare con qualche ora di anticipo Ospina dagli impegni con la nazionale colombiana, l'estremo difensore sudamericano è rimasto vittima di un duro scontro di gioco nella sfida con la Bolivia: impatto tutt'altro che marginale, nei minuti di recupero, in maniera quasi beffarda, a seguito di un'uscita bassa. David Ospina è rimasto in campo perché le sostituzioni erano esaurite, ma ha concluso la partita zoppicando e lasciando il compito dei rinvii dal fondo ai compagni di squadra. E, dunque, dita incrociate, con la testa rivolta al campionato, ma non solo. In tal senso il Napoli ha provveduto a comunicare la lista per l'Europa League. Escluso Faouzi Gholam. Dentro i nuovi acquisti Juan Jesus e Andrè Franck Zambo Anguissa.