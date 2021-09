Napoli, ecco quando verrà discusso il ricorso avverso la squalifica di Osimhen L'avvocato Grassani ha delineato nel dettaglio la sua strategia difensiva

Il Napoli monitora le condizioni di Ospina, rimasto vittima di un duro scontro di gioco nei minuti conclusivi di Colombia – Bolivia, ma in vista della sfida con la Juventus, in programma il prossimo 11 settembre, alle 18, spera di recuperare anche un'altra pedina fondamentale per lo scacchiere di Luciano Spalletti: Osimhen. La Corte Federale d'Appello ha fissato l'udienza per dibattere del ricorso avverso la squalifica per due giornate comminata all'attaccante nigeriano in seguito al rosso diretto rimediato, per un colpo al viso di Heymans, nel corso del primo tempo di Napoli - Venezia. Appuntamento a martedì prossimo. Il club azzurro avrebbe chiesto anche l'audizione del calciatore, che è, però, impegnato con la sua Nazionale. Prende così corpo la strada della deposizione giurata o di un videomessaggio ed emergono ulteriori dettagli. L'avvocato Grassani, nel dossier di 22 pagine presentato in sede di appello, ha chiesto che vengano ascoltati sia la punta africana sia l'arbitro Aureliano della sezione di Bologna allegando, inoltre, le immagini e una decina di frame in sequenza del contatto tra Osimhen e Heymans. Il legale ha, infine, inserito nel fasciolo i riflessi filmati del precedente tra Immobile e Vidal, in Lazio - Inter della scorsa stagione, che costò al centravanti dei biancocelesti un solo turno di stop, deciso dal giudice sportivo.