Napoli, si lavora al rientro anticipato di Ospina Il club azzurro è in contatto con la Federcalcio colombiana per riavere quanto prima il portiere

Con Alex Meret fuori dai giochi tra i 40 e i 45 giorni a causa della frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, il Napoli accelera per il rientro di David Ospina, che, in occasione del match valido per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Colombia e Bolivia, ha rimediato un duro colpo a una coscia in uno scontro con un avversario. Dovrebbe trattarsi di una semplice contusione, ma si attendono i risultati degli esami strumentali a cui il portiere è stato sottoposto. Intanto, il club azzurro si è mosso contattando la Federcalcio colombiana per chiedere il rientro anticipato dell'estremo difensore che, viceversa, sarebbe costretto a un massacrante viaggio a poche ore dalla partita con la Juventus in programma il prossimo 11 settembre alle 18. L'auspicio è di rivedere Ospina in Italia già a partire da lunedì prossimo, dopo la sfida con il Paraguay. In caso di “fumata nera” il Napoli si attiverà per organizzare un volo charter a bordo del quale salirebbero anche altri nazionali per far rientro nei rispettivi club europei. Intanto, Luciano Spalletti spinge per avere regolarmente a disposizione l'esperto numero uno in modo da scongiurare l'eventualità di ritrovarsi a dover gravare di responsabilità il giovane Davide Marfella schierandolo a difesa dei pali in una partita estremamente delicata e importante. Calare la saracinesca è l'imperativo per lanciare l'assalto alla terza vittoria consecutiva in campionato.